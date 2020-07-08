Віталій Кличко показав незвичайне фото з братом і сином: спортивні підсумки 7 липня
Легендарний Віталій Кличко показав, у чому його молодший син Максим перевершує брата Володимира, а кохана Кріштіану Роналду Джіордіна Родрігес виклала фото в купальнику.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 7 липня.
Крім того, журналіст Олексій Андронов розповів про неймовірну мотивацію футболістів "Ворскли" у фіналі Кубка України з "Динамо". Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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