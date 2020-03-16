Володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі потрапив у великий скандал через вживання допінгу.

За інформацією Daily Mail, член команди британського боксера в листопаді 2016 року пропонував фермеру Мартіну Керфуту 30 тисяч доларів, щоб той допоміг в приховуванні прийому допінгу.

Фермер повинен був виступити в суді, заявивши, що допінг в організм боксера потрапив через зіпсоване м'яса кабана, яке він постачав команді Ф'юрі.

Чоловік дав потрібні свідчення, але так і не отримав грошей за свою допомогу. "Ви повинні зрозуміти, що я ніколи не тримав кабанів. А саме це вони хотіли від мене почути. Вони запропонували мені великі гроші, і я купився на їхню історію", – заявив Керфут.

Тайсон Ф'юрі

Британське антидопінгове агентство (UKAD) врахує свідчення фермера і буде розслідувати справу Ф'юрі. Якщо відомству вдасться довести провину британського боксера, йому загрожує дискваліфікація на вісім років.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!