"Вірю, що уповільнює": Усик зробив відверту заяву

Українець Олександр Усик висловив упевненість у тому, що травма біцепса, через яку було скасовано його дебют у хевівейті 25 травня, не пов'язана з набором ваги.

Наш співвітчизник, який відновив підготовку до поєдинку проти Карлоса Такама, заявив, що спокійно сприйняв цю ситуацію.

Олександр Усик Кадр з відео

"Я не думаю, що набір ваги викликав травму. Вона виникла через комбінацію факторів. Дійсно вірю, що Бог іноді уповільнює мене, щоб потім допомогти мені рухатися вперед швидше. Не вважаю, що травма сталася, бо я набрав вагу", – цитує Усика Sky Sports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ назвали суму гонорару Олександра Усика за бій із Карлосом Такамом. Так само стала відома попередня дата дебюту українця у суперважкій вазі.

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