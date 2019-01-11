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''Вирублю'': британський супертяж відреагував на повернення Кличка

3.4тЧитати матеріал російською

Британський супертяж Ділліан Уайт готовий битися з легендарним українцем Володимиром Кличком. Наш боксер може відновити професійну кар'єру в квітні наступного року.

"Я буду битися з Володимиром Кличком і нокаутую його. Якщо він повернеться, я обов'язково його вирублю. Я точно знаю, що робити. Я тренувався з ним, спарингував із ним роками, я знаю, що він із себе представляє і переможу його", - цитує Уайта TalkSport.

Ділліан Уайт

Ділліан Уайт

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Водночас чемпіон світу WBC Sliver і WBO International віддав належне нашому спортсмену.

"Він великий боєць, він влаштував пекло Ентоні Джошуа в своєму останньому бою, але я просто вірю, що зараз мій час і я знаю, що робити. Я знаю, як його здолати", - кинув зухвалий виклик українській легенді Уайт.

Володимир Кличко

Володимир Кличко

http://klitschko-brothers.com

Нагадаємо, що Ділліан Уайт (25-1, 18 КО) у бою-реванші проти Дерека Чісори (29-9, 21 КО) відстояв титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBC Silver і WBO International. Британський супертяж відправив свого суперника в глибокий нокаут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний супертяж Володимир Кличко може повернутися на ринг і вже в квітні провести бій на лондонській арені "Уемблі".

Авторитетний британський журналіст Стів Банс анонсував повернення українського боксера в професійний спорт.

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Особи
Ділліан УайтВолодимир Кличко
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