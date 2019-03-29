"Випробувати себе": Віталій Кличко зробив заяву про камбек Володимира

Легендарний Віталій Кличко виступив на підтримку брата Володимира, який близький до того, щоб відновити професійну кар'єру.

В інтерв'ю авторитетному німецькому виданню BILD мер Києва відреагував на чутки про камбек Кличка-молодшого. "Я підтримую це, якщо він хоче випробувати себе", – заявив "вічний" чемпіон за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Як повідомляє видання, українцю дійсно зробили вражаючу пропозицію повернутися на ринг. Стриммінгова платформа DAZN готова викласти 70 мільйонів євро за три бої Володимира.

Володимир і Віталій Клички klitschko-brothers.com

Передбачається, що Кличко битиметься з американцем Деонтеєм Уайлдером, а також із двома своїми британськими "кривдниками" – Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, багаторічний менеджер Володимира Кличка Том Льоффлер розповів про деталі можливого камбека українського боксера.

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