МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

"Випробувати себе": Віталій Кличко зробив заяву про камбек Володимира

1.9тЧитати матеріал російською

Легендарний Віталій Кличко виступив на підтримку брата Володимира, який близький до того, щоб відновити професійну кар'єру.

В інтерв'ю авторитетному німецькому виданню BILD мер Києва відреагував на чутки про камбек Кличка-молодшого. "Я підтримую це, якщо він хоче випробувати себе", – заявив "вічний" чемпіон за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Як повідомляє видання, українцю дійсно зробили вражаючу пропозицію повернутися на ринг. Стриммінгова платформа DAZN готова викласти 70 мільйонів євро за три бої Володимира.

Новини
"Ледве відірвав ж*пу": чемпіон світу, який кинув виклик Кличку, висміяв кривдника українця

Володимир і Віталій Клички

Володимир і Віталій Клички

klitschko-brothers.com

Передбачається, що Кличко битиметься з американцем Деонтеєм Уайлдером, а також із двома своїми британськими "кривдниками" – Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, багаторічний менеджер Володимира Кличка Том Льоффлер розповів про деталі можливого камбека українського боксера.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особи
Віталій КличкоВолодимир Кличко
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ронович Рон
Ронович Рон
"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать." - Он же философ какой бокс, о чем вы?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки