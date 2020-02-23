Головна Новини
23 лютого • оновлено в 11:07
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Виправдань бути не може": Вайлдер дав перший коментар після бою з Ф'юрі

3.9т
Читати матеріал російською

Американський суперважковаговик Деонтей Вайлдер прокоментував свою поразку Тайсону Ф'юрі.

Вайлдер - Ф'юрі 2

Вайлдер - Ф'юрі 2

"Зі мною все в порядку. Так буває. Сьогодні переміг кращий боксер. Мій кут викинув рушник, хоча я був готовий продовжувати бой.Перед цим боєм були певні проблеми, але що тепер про це говорити. Виправдань бути не може. Я б тільки хотів , щоб моя команда дозволила мені продовжувати. я воїн. Суперник показав відмінний бокс, але я повернуся ще сильніше!" – сказав Вайлдер в інтерв'ю ESPN.

Новини
Вайлдер - Ф'юрі 2: опубліковані кращі моменти бою

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 23 лютого британець Ф'юрі переміг Вайлдера в бою-реванші і завоював пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC) в суперважкій вазі.

12-раундовий поєдинок знаменитих боксерів відбувся на арені MGM Grand в Лас-Вегасі і завершився в 7-й трихвилинці, після того, як команда Вайлдера викинула в ринг рушник.

Після 34-річний Вайлдер був госпіталізований і пропустив традиційну прес-конференцію.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Ливерпуль
VS
Вест Хэм
Победа Ливерпуля с форой (-2)
1.76 Сделать ставку
Айнтрахт
VS
Унион
Победа Айнтрахта
1.94 Сделать ставку
Перуджа
VS
Эмполи
Инд. тотал Эмполи больше 1
1.76 Сделать ставку
Ризеспор
VS
Истанбул Башакшехир
Ризеспор не проиграет
1.74 Сделать ставку
Жил Висенте
VS
Бенфика
Инд. тотал Бенфики больше 1.5
1.70 Сделать ставку
Шахтер
VS
Десна
Тотал меньше 3-х голов
1.95 Сделать ставку
Рома
VS
Лечче
Ничья
6.15 Сделать ставку
Элиза Мертенс
VS
Ван Цян
Победа Элизы Мертенс с форой в -4,0 гейма
1.82 Сделать ставку
Петра Мартич
VS
Барбора Стрыцова
Победа Петры Мартич со счетом 2:0
1.78 Сделать ставку
Сорана-Михаэла Кырстя
VS
Елена Рыбакина
Победа Сораны-Михаэлы Кырсти с форой в +3,5 гейма
1.96 Сделать ставку