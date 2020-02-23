"Виправдань бути не може": Вайлдер дав перший коментар після бою з Ф'юрі

Американський суперважковаговик Деонтей Вайлдер прокоментував свою поразку Тайсону Ф'юрі.

Вайлдер - Ф'юрі 2

"Зі мною все в порядку. Так буває. Сьогодні переміг кращий боксер. Мій кут викинув рушник, хоча я був готовий продовжувати бой.Перед цим боєм були певні проблеми, але що тепер про це говорити. Виправдань бути не може. Я б тільки хотів , щоб моя команда дозволила мені продовжувати. я воїн. Суперник показав відмінний бокс, але я повернуся ще сильніше!" – сказав Вайлдер в інтерв'ю ESPN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 23 лютого британець Ф'юрі переміг Вайлдера в бою-реванші і завоював пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC) в суперважкій вазі.

12-раундовий поєдинок знаменитих боксерів відбувся на арені MGM Grand в Лас-Вегасі і завершився в 7-й трихвилинці, після того, як команда Вайлдера викинула в ринг рушник.

Після 34-річний Вайлдер був госпіталізований і пропустив традиційну прес-конференцію.

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