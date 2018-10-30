''Він особливий'': знаменитий тренер розповів, чим закінчиться бій Усик — Белью

Знаменитий американський тренер Тедді Атлас вважає, що Олександр Усик (15-0, 11 КО) переможе Тоні Белью (30-2-1, 20 КО) у поєдинку в Манчестері.
"Усик переможе Белью. Він виграє цей бій. Усик — найкращий важковаговик у світі. Для мене він входить у топ-10 боксерів нині. Зараз він найдомінуючий важкоатлет із часів Евандера Холіфілда", — цитує Атласа xsport.
Наставник вважає українця не таким, як інші боксери.
"І ще одне — він особливий. Це не просто хлопець, який піднімається у вазі, щоб заробити грошей. Це чемпіон Олімпійських ігор, непереможний чемпіон, він виграв пояс протягом десяти боїв. Потрібно враховувати це все", — підсумував Атлас.
Нагадаємо, що поєдинок Усик — Белью відбудеться 10 листопада. При цьому бій стане першим за звання абсолютного чемпіона світу на території Великобританії.
Уже стало відомо, який український телеканал покаже цю зустріч.
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