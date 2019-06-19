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"Він чесно сказав": тренер Ф'юрі висловився про Усика

1.9тЧитати матеріал російською

Українцю Олександру Усику буде неймовірно складно протистояти найгабаритнішим бійцям суперважкого дивізіону.

Таку думку висловив тренер лінійного чемпіона світу Тайсона Ф'юрі Бен Девісон. Водночас він відзначив неймовірну техніку нашого боксера.

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Олександр Усик

Олександр Усик

"Я дивився інтерв'ю Усика, де він чесно сказав, що Ф'юрі для нього занадто великий. Стиль Усика такий, що йому доведеться складно в боях із суперниками розмірів Ф'юрі. Він – фантастичний боксер і, я думаю, що він добре себе проявить у суперважкому дивізіоні. Але в рингу проти дійсно великих суперважів, у нього будуть проблеми", – сказав Девісон в інтерв'ю TheRingDigital.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайсон Ф'юрі здобув впевнену перемогу над німцем Томом Шварцем, відправивши суперника в нокаут вже у другому раунді.

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Особи
Олександр УсикТайсон Ф'юрі
Джерело
Джерело:isport.ua
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