"Виходжу вбивати": знаменитий чемпіон попередив Кличка

Чемпіон WBC у важкій вазі Деонтей Уайлдер упевнений, що українець Володимир Кличко не стане проводити з ним бій у разі свого повернення.
"Нехай для початку повернеться і набере форму. Адже він і перед Джошуа не бився два роки або скільки там? Він вийшов і програв. Але це, як і раніше, ім'я – це все ще Кличко. Він творив неймовірні речі – цього у нього не відняти. Я багато чому навчився, коли їздив до нього в табір", – сказав Уайлдер в інтерв'ю Boxingscene.
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"Йому краще не виходити в ринг проти мене – я виходжу вбивати. Я не граю в іграшки. Кличко міг багато разів мене викликати, але ніколи не згадував мого імені. Ніхто не говорить "Деонтей Уайлдер", тому що всі знають, що це важко", - підсумував 33-річний чемпіон.
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що платформа DAZN запропонувала Володимиру вражаючий контракт.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL:
11 січня з'явилася інформація, що легендарний Володимир Кличко відновить професійну кар'єру в 2019 році і проведе бій з Ділліаном Уайтом.
Букмекери почали приймати ставки на цей бій українця, а пізніше з'явився постер до передбачуваного бою.
15 січня Кличко дав перший офіційний коментар про відновлення професійної кар'єри.
Ділліан заявляв, що готовий битися з легендарним українцем.
Джеймс Алі Башир висловив упевненість у тому, що легендарний українець відновить кар'єру.
Свій останній поєдинок Володимир Кличко провів у квітні 2017 року, програвши технічним нокаутом британцеві Ентоні Джошуа.
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