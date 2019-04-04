"Виходжу вбивати": знаменитий чемпіон попередив Кличка

Чемпіон WBC у важкій вазі Деонтей Уайлдер упевнений, що українець Володимир Кличко не стане проводити з ним бій у разі свого повернення.

"Нехай для початку повернеться і набере форму. Адже він і перед Джошуа не бився два роки або скільки там? Він вийшов і програв. Але це, як і раніше, ім'я – це все ще Кличко. Він творив неймовірні речі – цього у нього не відняти. Я багато чому навчився, коли їздив до нього в табір", – сказав Уайлдер в інтерв'ю Boxingscene.

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"Йому краще не виходити в ринг проти мене – я виходжу вбивати. Я не граю в іграшки. Кличко міг багато разів мене викликати, але ніколи не згадував мого імені. Ніхто не говорить "Деонтей Уайлдер", тому що всі знають, що це важко", - підсумував 33-річний чемпіон.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що платформа DAZN запропонувала Володимиру вражаючий контракт.

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