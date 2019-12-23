"Вигідна фігура": Ломаченко заговорив про поразку Лопесу

Українець Василь Ломаченко зізнався, що для промоутерської компанії Top Rank буде вигідною його поразка в поєдинку проти американця Теофімо Лопеса.

Наш співвітчизник навесні наступного року спробує завоювати титул абсолютного чемпіона світу в бою з іншим клієнтом Top Rank.

"Для них цей бій – безпрограшний варіант. Перемагаю я – я підтверджую своє звання зірки цієї промоутерської компанії. Я програю – у них з'являється нова зірка. Навіть мегазірка. Думаю, що для Top Rank з точки зору бізнесу більш вигідний Лопес. Не те, щоб вони на його стороні, але він для них більш вигідна фігура..." – заявив Василь в інтерв'ю своєму офіційному YouTube-каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, менеджер Василя Ломаченка красиво поставив на місце Теофімо Лопеса за його нахабні висловлювання на адресу українця.

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