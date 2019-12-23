Головна Новини
23 грудня • оновлено в 19:07
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Вигідна фігура": Ломаченко заговорив про поразку Лопесу

2.3т
Читати матеріал російською

Українець Василь Ломаченко зізнався, що для промоутерської компанії Top Rank буде вигідною його поразка в поєдинку проти американця Теофімо Лопеса.

Наш співвітчизник навесні наступного року спробує завоювати титул абсолютного чемпіона світу в бою з іншим клієнтом Top Rank.

Новини
Студент проти школяра: Ломаченко здивувався через бій із Лопесом

"Для них цей бій – безпрограшний варіант. Перемагаю я – я підтверджую своє звання зірки цієї промоутерської компанії. Я програю – у них з'являється нова зірка. Навіть мегазірка. Думаю, що для Top Rank з точки зору бізнесу більш вигідний Лопес. Не те, щоб вони на його стороні, але він для них більш вигідна фігура..." – заявив Василь в інтерв'ю своєму офіційному YouTube-каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, менеджер Василя Ломаченка красиво поставив на місце Теофімо Лопеса за його нахабні висловлювання на адресу українця.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Василь Ломаченко Теофімо Лопес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги