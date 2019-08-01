Відправив сина на смерть: названа причина загибелі відомого боксера

Загиблому в кінці липня аргентинському боксеру Уго Сантільяну лікарі забороняли виходити на ринг. Порушивши заборону, він взяв участь в останньому поєдинку 25 липня і незабаром помер від набряку мозку.

Як повідомляє Boxeo Mundial, Сантільян провів бій із Едуардо Абреу у ролі заміни, не маючи часу на підготовку. Крім того, в цей період ще діяла дискваліфікація за медичними показаннями, накладена Союзом професійних боксерів Німеччини після поєдинку Уго з Артемом Арутюняном 15 червня, під час якого він отримав багато ударів у голову.

Уго Сантільян WBO

Сантільяна відсторонили на 45 днів за рекомендацією медиків. За версією ЗМІ, 23-річний боксер вважав, що оскільки дискваліфікація діє тільки на території Європи, ніщо не заважає йому виходити на ринг у Латинській Америці (смертельний бій пройшов у Буенос-Айресі), і знехтував приписами лікарів.

За інформацією аргентинського видання La Nacion, одним із тих людей, які вирішили відправити Уго на поєдинок, незважаючи на заборону, був його батько і особистий тренер Уго Сантільян-старший. Примітно, що батько загиблого називає все, що трапилося, нещасним випадком.

"Я б ніколи не відправив свого хлопчика на бій, якби він не був готовий. Адже я його батько і тренер. Уго був відмінно тренований, до того ж у цьому поєдинку викидали не дуже багато ударів", — сказав Сантільян-старший.

Також чоловік детально описав останні хвилини свого сина в свідомості.

"Після завершення бою Уго сів у кут і сказав: "Батьку, я переміг" (поєдинок завершився нічиєю після проведених повних 10 раундів. — Ред.). Потім рефері нас покликав. Оголосили записи першої і другої суддівських карток — син почувався нормально.

Тільки на третій картці він сказав: "Тату, в мене паморочиться голова". Потім він упав", — згадує тренер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23-річний аргентинець помер у Буенос-Айресі після бою з Абреу. Їхній поєдинок пройшов в один день із поєдинком Дадашев — Матіас. Росіянин Дадашев також помер через три дні в одній із лікарень Меріленда з тієї ж причини — набряк мозку.

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