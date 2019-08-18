Відомого російського боксера в кривавому бою забив африканець

Досвідчений російський боксер Асланбек Козаєв (33-3-1, 8 KO) зазнав поразки від Кріса ван Хердена (28-2-1, 12 KO) з ПАР.

31-річний боксер, який виступає в грозненському клубі "Ахмат", перервав серію з семи перемог. Раніше він володів титулом чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) серед молоді, регіональними поясами за версіями WBC і IBO.

Поєдинок на вечорі боксу в Лос-Анджелесі в рамках напівсередньої ваги (до 66,7 кг) завершився перемогою за очками 32-річного представника ПАР: 79-73, 79-73 і 78-74.

Уже в першому раунді Ван Херден (на фото в білих трусах) отримав криваве розсічення під оком після зіткнення головами. У 5-й трихвилинці для Коза завдав супернику пошкодження і біля другого ока. Яскрава рубка пройшла всю дистанцію, але більш чисті і чіткі удари були за Ван Херденом.

Асланбек Коза - Кріс ван Херден

Асланбек Коза - Кріс ван Херден

Асланбек Коза - Кріс ван Херден

Асланбек Коза - Кріс ван Херден

Асланбек Коза - Кріс ван Херден

Асланбек Коза - Кріс ван Херден

Новини Чемпіон UFC сенсаційно програв титул нокаутом

Як повідомляв OBOZREVATEL, на цьому ж вечорі боксу мексиканський чемпіон світу за версією WBO у другій найлегшій вазі Емануель Наваретте (28-1, 24 КО) відстояв свій титул в бою з претендентом Франсіско Де Вака (20-0, 6 КО) з США.

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