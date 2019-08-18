Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Відомого російського боксера в кривавому бою забив африканець

3.3т Читати матеріал російською

Досвідчений російський боксер Асланбек Козаєв (33-3-1, 8 KO) зазнав поразки від Кріса ван Хердена (28-2-1, 12 KO) з ПАР.

31-річний боксер, який виступає в грозненському клубі "Ахмат", перервав серію з семи перемог. Раніше він володів титулом чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) серед молоді, регіональними поясами за версіями WBC і IBO.

Поєдинок на вечорі боксу в Лос-Анджелесі в рамках напівсередньої ваги (до 66,7 кг) завершився перемогою за очками 32-річного представника ПАР: 79-73, 79-73 і 78-74.

Уже в першому раунді Ван Херден (на фото в білих трусах) отримав криваве розсічення під оком після зіткнення головами. У 5-й трихвилинці для Коза завдав супернику пошкодження і біля другого ока. Яскрава рубка пройшла всю дистанцію, але більш чисті і чіткі удари були за Ван Херденом.

Асланбек Коза - Кріс ван Херден

Асланбек Коза - Кріс ван Херден

Асланбек Коза - Кріс ван Херден

Асланбек Коза - Кріс ван Херден

Асланбек Коза - Кріс ван Херден

Асланбек Коза - Кріс ван Херден

Асланбек Коза - Кріс ван Херден

Асланбек Коза - Кріс ван Херден

Асланбек Коза - Кріс ван Херден

Асланбек Коза - Кріс ван Херден

Асланбек Коза - Кріс ван Херден

Асланбек Коза - Кріс ван Херден

Новини
Чемпіон UFC сенсаційно програв титул нокаутом

Як повідомляв OBOZREVATEL, на цьому ж вечорі боксу мексиканський чемпіон світу за версією WBO у другій найлегшій вазі Емануель Наваретте (28-1, 24 КО) відстояв свій титул в бою з претендентом Франсіско Де Вака (20-0, 6 КО) з США.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...