Головна Новини
6 жовтня • оновлено в 17:57
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Знаменитий український боксер переміг кривавим нокаутом - опубліковано відео

58.7т Читати матеріал російською

Знаменитий український боксер, який виступає у другій середній вазі, Макс Бурсак (35-5-2, 16 КО) переміг грузина Беку Мухулішвілі (5-9, 2 КО).

Поєдинок ТРЦ "Термінал" у Броварах завершився технічним нокаутом в 5-му раунді. У представника Грузії відкрилася сильна кровотеча з носа і рефері прийняв рішення зупинити зустріч.

"Сьогодні був розігрівочний бій, далі в планах – титульний. Слідкуйте за моєю кар'єрою, я здивую ще не одним хорошим поєдинком", – сказав після бою Бурсак.

Новини
Непереможний український боксер убивчим нокаутом відправив суперника в лікарню

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні минулого року Макс отримав серйозну травму в бою з узбеком Мукхітдіном Раджапбаевим (13-6-1, 9 КО).

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Особа
Макс Бурсак
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
3
Смішно
13
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel