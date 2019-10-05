Знаменитий український боксер переміг кривавим нокаутом - опубліковано відео

Знаменитий український боксер, який виступає у другій середній вазі, Макс Бурсак (35-5-2, 16 КО) переміг грузина Беку Мухулішвілі (5-9, 2 КО).

Поєдинок ТРЦ "Термінал" у Броварах завершився технічним нокаутом в 5-му раунді. У представника Грузії відкрилася сильна кровотеча з носа і рефері прийняв рішення зупинити зустріч.

"Сьогодні був розігрівочний бій, далі в планах – титульний. Слідкуйте за моєю кар'єрою, я здивую ще не одним хорошим поєдинком", – сказав після бою Бурсак.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні минулого року Макс отримав серйозну травму в бою з узбеком Мукхітдіном Раджапбаевим (13-6-1, 9 КО).

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