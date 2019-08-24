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Відомий російський боксер здобув яскраву перемогу, побивши американця - опубліковано відео

1.9т Читати матеріал російською

Відомий російський боксер другої середньої ваги (до 76,2 кг) Володимир Шишкін (9-0, 6 KO) переміг Деандре Уейра (13-2-2, 8 КО).

Відомий російський боксер здобув яскраву перемогу, побивши американця - опубліковано відео

Поєдинок на вечорі боксу в Брокен-Ерроу (Оклахома, CША), завершився достроково в 8-му раунді, після того, як команда американця викинула рушник. .

Уже з третьої трихвилинки Уейр почав в'язати бій, йшов в клінчі і хапати суперника за руки. Розв'язка наступила за 2 раунду до кінця зустрічі, коли Шишкін став методично бити опонента.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, головний боєм на цьому вечорі боксу в Оклахомі стала битва Арнольда Хегая і Володимира Тихонова (17-2, 10 KO) з Росії. Бій завершився впевненою перемогою українця.

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Місце
США
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Xoxлядь, хозяев бьют. Куси его!
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