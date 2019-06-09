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Відомий боксер впав в кому після нокауту: відео трагічного моменту

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Відомий мексиканський боєць найлегшій ваги Феліпе Орукута (36-6, 30 КО) знаходиться в критичному стані після бою в найлегчайшем вазі проти співвітчизника Хонатана Родрігеса (21-1, 15 КО).

Після нокауту в 10-му раунді колишній претендент на чемпіонський титул втратив свідомість. Лікарі змушені були екстрено реанімувати боксера прямо в рингу. Відновивши дихання і запустивши серце Орукуту, його в стані коми доставили в госпіталь Сіуатанехо.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильський боєць змішаних єдиноборств Матеус Фернандес помер через кілька годин після свого бою на турнірі в Манаусі.

У листопаді минулого року семиразовий чемпіон світу помер після поразки найжорстокішим нокаутом.

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Мексика
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