Відомий боксер помер після бою: з'явилося відео трагедії

У мережі з'явилося відео з бою аргентинського боксера Уго Сантільяна з чемпіоном Уругваю Едуардо Абреу. Відразу після поєдинку закривавленому Уго стало погано і він втратив свідомість, а пізніше помер.

У клініці у спортсмена виявили кров'яний згусток у мозку, після чого Сантільян був прооперований. Незабаром у нього сталося дві кардіореспіраторної зупинки. Через кілька годин боксер помер.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам відео цього трагічного моменту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28-річний російський боксер Максим Дадашев був госпіталізований в критичному стані після поразки пуерторіканцеві Сабріелю Матіасу. Бій був зупинений в 11-му раунді з ініціативи секунданта росіянина.

Максиму провели двогодинну операцію через субдуральну гематому. Щоб ліквідувати набряк, довелося видалити частину черепа.

Після цього спортсмена ввели в медикаментозну кому. Нейрохірург Мері Кобб, яка провела операцію Дадашеву заявляла, що у боксера була сильна кровотеча.

23 липня Максим Дадашев помер, не приходячи до тями, в клініці штату Меріленд

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