Відомий американський боксер відправив суперника в кошмарний ''стоячий'' нокаут

Непереможний американський боксер Теофімо Лопес (11-0, 9 КО) на вечорі боксу "Top Rank" в Нью-Йорку відправив у брутальний нокаут свого співвітчизника Мейсона Менарда.

Вже на 44-й секунді бою 30-річний Менард пропустив від 21-річного представника Гондурасу з американським паспортом потужний удар зліва. Мейсон на кілька секунд завмер в вертикальному положенні, а потім видовищно звалився на канвас рингу.

Теофімо Лопес - Мейсон Менард

Теофімо Лопес - Мейсон Менард

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес зробив самовпевнену заяву про можливий поєдинок проти українського чемпіона Василя Ломаченка. 21-річний проспект, який виграв всі свої 11 боїв на професійному рингу, не бачить перешкод для перемоги над нашим співвітчизником.

Через пару місяців Теофімо Лопес-старший, батько і тренер відомого американського боксера Теофімо Лопеса-молодшого (11-0, 9 КО), спровокував скандальний інцидент з Василем Ломаченко напередодні його бою з Педрасою. Лопес-батько пообіцяв українцеві, що Лопес-син "вб'є" його в ринзі, якщо їх очна сутичка відбудеться.