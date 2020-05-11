"Ви мене звідси не виженете": Усик відреагував на критику

Український боксер Олександр Усик заявив, що є українцем і не збирається виїжджати з країни, оскільки вважає її своєю батьківщиною.

"Моя країна – Україна! Я тут живу, тут народився і виріс. І якби я хотів кудись поїхати, то я б вже давно це зробив. Я не хочу нікуди, і ви мене звідси не виженете. Це моя країна! Для мене немає поділу. Вся територія України – це українці. Для мене немає бандерівців, москалів... Всі українці. І не важливо, на якій території вони живуть – у Львові, Криму, Донецьку, Одесі..." – сказав Усик під час прямого ефіру в Instagram .

Олександр Усик Sport.ua

Він також звернувся до ЗМІ, закликавши їх "не розділяти український народ" за допомогою різних провокацій.

"Телеканали! Не висмикуйте з контекстів, не розділяйте український народ. Ми – українці! Ми не малороси, не сепаратисти або ще хтось. У мене в паспорті написано: українець. Моя церква вчить мене любити, творити, ділитися. Друзі, ви наговорили дурниць, ви спровокували. Поділяючи народ, ми ні до чого доброго не прийдемо. Будуть розділені народи, які будуть гавкати на інших людей", – додав боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик відповів на виклик українського борця Богдана Грицая.

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