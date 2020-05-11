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11 травня • оновлено в 18:20
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"Ви мене звідси не виженете": Усик відреагував на критику

9.8т
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Український боксер Олександр Усик заявив, що є українцем і не збирається виїжджати з країни, оскільки вважає її своєю батьківщиною.

"Моя країна – Україна! Я тут живу, тут народився і виріс. І якби я хотів кудись поїхати, то я б вже давно це зробив. Я не хочу нікуди, і ви мене звідси не виженете. Це моя країна! Для мене немає поділу. Вся територія України – це українці. Для мене немає бандерівців, москалів... Всі українці. І не важливо, на якій території вони живуть – у Львові, Криму, Донецьку, Одесі..." – сказав Усик під час прямого ефіру в Instagram .

Олександр Усик

Олександр Усик

Sport.ua

Він також звернувся до ЗМІ, закликавши їх "не розділяти український народ" за допомогою різних провокацій.

"Телеканали! Не висмикуйте з контекстів, не розділяйте український народ. Ми – українці! Ми не малороси, не сепаратисти або ще хтось. У мене в паспорті написано: українець. Моя церква вчить мене любити, творити, ділитися. Друзі, ви наговорили дурниць, ви спровокували. Поділяючи народ, ми ні до чого доброго не прийдемо. Будуть розділені народи, які будуть гавкати на інших людей", – додав боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик відповів на виклик українського борця Богдана Грицая.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Олександр Усик
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Саша, перебирайся в Крым, на свою родину, нах тебе это р о гу лье?
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0
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Были бы у усика мозги и был бы он патриотом Украины,не нес бы бредятину,не якшался бы с мацковскими фсбэшными попами и называл вещи своими именами. Тогда был бы ему почет и уважение от сограждан.
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3
2
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Джонсон Саймон Ф., это ты патриот Украины? Усика мы знаем, а ты даже писать под своим именем боишься... Значит боишься кары...
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0
0
Крым Андрей
Крым Андрей
Если бы Усик был патриотом (настоящим), то начал бы собирать людей, чтобы противостоять тем ур0дам, которые в меньшинстве, но вынуждают целую страну плясать под свою дудку. А призывами к братству и миру нацистов ещё никому победить не удавалось.
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6
2
Крым Андрей
Крым Андрей
Джонсон Саймон Ф., Это я не тебе, болезный. Это я к людям обращаюсь. Не утруждай себя ответом.
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4
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Крым Андрей, чурка,ты о чем ваше?главный нацист современности ныкается в бункере,откликается на кличку ху..ло и окурок.
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2
2
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