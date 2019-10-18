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18 жовтня • оновлено в 16:19
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"Ви агресивні": Валуєв влаштував перепалку з українцем в мережі після слів про окупантів

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У колишнього чемпіона світу з боксу у важкій вазі Миколи Валуєва виникла суперечка з одним з уболівальників збірної України з футболу.

Микола Валуєв

Микола Валуєв

ТАСС

Під час веб-конференції, яку проводив колишній боксер, а тепер - депутат Держдуми РФ, один з користувачів написав повідомлення на підтримку української команди, яка достроково вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи-2020.

"Дуже чекаю фіналу Євро. І хочу, щоб ми в пух і пір'я обіграли збірну окупантів. Ось тільки проблема одна: нас в одну групу з кацапами не введуть, а ви з групи не вийдете. Ми рвемо Португалію, а ви з Кіпром ледве-ледве", - написав уболівальник під ніком Slaba.

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"Ми теж чекаємо фіналу чемпіонату Європи. Вітаю збірну України з виходом в літню частину чемпіонату. У вас хороша команда. Ви ж особисто агресивні, тому обговорювати з вами будь-які подальші теми я не буду", - відповів Валуєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських футболістів закликали "надерти зад Росії" на Євро-2020. У той же час, скандальний російський коментатор Василь Уткін влаштував істерику після слів гравця збірної України Романа Яремчука про збірну Росії.

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Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Євро-2020
Особа
Микола Валуєв
Місце
Росія
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
А где перепалка,долб...бы?Засранцу из свинарни Валуев культурно указал на его место.
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