"Ви агресивні": Валуєв влаштував перепалку з українцем в мережі після слів про окупантів

У колишнього чемпіона світу з боксу у важкій вазі Миколи Валуєва виникла суперечка з одним з уболівальників збірної України з футболу.

Микола Валуєв ТАСС

Під час веб-конференції, яку проводив колишній боксер, а тепер - депутат Держдуми РФ, один з користувачів написав повідомлення на підтримку української команди, яка достроково вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи-2020.

"Дуже чекаю фіналу Євро. І хочу, щоб ми в пух і пір'я обіграли збірну окупантів. Ось тільки проблема одна: нас в одну групу з кацапами не введуть, а ви з групи не вийдете. Ми рвемо Португалію, а ви з Кіпром ледве-ледве", - написав уболівальник під ніком Slaba.

"Ми теж чекаємо фіналу чемпіонату Європи. Вітаю збірну України з виходом в літню частину чемпіонату. У вас хороша команда. Ви ж особисто агресивні, тому обговорювати з вами будь-які подальші теми я не буду", - відповів Валуєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських футболістів закликали "надерти зад Росії" на Євро-2020. У той же час, скандальний російський коментатор Василь Уткін влаштував істерику після слів гравця збірної України Романа Яремчука про збірну Росії.

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