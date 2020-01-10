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10 січня • оновлено в 12:08
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"Велич із гидотою": український коментатор гнівно відреагував на скандал із Ломаченком

5.3т
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Відомий український журналіст, коментатор і телеведучий Роберто Моралес жорстко пройшовся по спортсменах після того, як Василь Ломаченко виклав відео з російськими спецназівцями.

Колишній атовець висміяв позицію атлетів, назвавши їх "гомосовєтікусами".

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"Велич із гидотою": український коментатор гнівно відреагував на скандал із Ломаченком

Facebook Роберто Моралеса

"Зараз знову актуальною стала тема видатних спортсменів та г*ндонів по життю. Ломаченко унікум як спортсмен, з унікальним тренером-батьком. Бог у своєму світі, до речі, поки не повністю визнаний як Бог. Але і г*ндон як людина з України. Так буває, зазвичай, бо 95% спортсмени гомосоветікуси. Велич поруч із гидотою. Ми з цим живемо, тому що Вусик на цьому тлі просто лох, інші представники боксерської братії ще гірші", – написав Моралес на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Зазначимо, що пізніше цей пост Роберто був видалений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко опублікував на своїй сторінці в Instagram відео з тренуваннями спецназу РФ, в якому вихваляють "силу православного духу" і дякують "ввічливим людям".

Цей ролик викликав справжній гнів серед українців. Наприклад, один із фанатів запропонував включити боксера до списку на наступний обмін військовополоненими з Росією.

Зі свого боку шоумен Сергій Притула посміявся з Ломаченка, запитавши його про бурятських танкістів.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Роберто Моралес Василь Ломаченко
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
– Непременно, батенька, га#дон! Непременно!
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Кто такое это ЧМО?
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Интересно, а почему наш го,ндон аморалес лично не встретился с Ломаченко и не сказал ему всё это на прямую? Или оно, роберто, способно только издалека вонять и тявкать? ))
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