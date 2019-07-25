"Вдарив би мене": Ломаченко розповів про бої з Усиком і Ф'юрі

Український чемпіон легкої ваги Василь Ломаченко розповів, що йому було цікаво якось провести спаринг зі своїм кумом Олександром Усиком.

Наш спортсмен, який 31 серпня повернеться на ринг, також припустив, що зміг би протриматися 5-6 раундів у поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.

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"Одного разу Усик приїжджав у наш тренажерний зал до мого рідного міста. Ми спарингували більше з технічних моментів. Це цікаво. Я був швидшим, тому легко йшов із дистанції. Але він великих розмірів. Скільки б я зміг протриматися проти Тайсона Ф'юрі? Раундів п'ять-шість. Знову ж – я швидший, зміг би постійно навколо нього крутиться. Але потім я б втомився, зупинився і він би вдарив мене", – розповів Ломаченко в інтерв'ю William Hill.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко зробив офіційну заяву про проведення в Україні боксерського вечора з його участю.

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