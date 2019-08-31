"Вам буде боляче": Усик пригрозив коментаторам в інтернеті

Непереможний український важковаговик Олександр Усик (16-0, 12 КО) розповів, що трапиться з Хейтер в інтернеті.

"Молоді люди, деякі, пишуть брудні коментарі. Знаєте, яка вас карма чекає? У якийсь момент ви просто не зможете писати і вас буде ламати, як наркоманів. У вас не буде інтернету, вас накриє ломка і ваші подушки на пальцях будуть горіти і біль буде по всьому тілу переходити", - заявив Олександр.

Водій боксера запропонував відразу відрізати пальці, на що Усик заперечив, що це не буде так боляче.

Нагадаємо, що 28 серпня Усик представив новий вірш, яке викликало бурхливе несхвалення у шанувальників спортсмена. В інтернеті користувачі залишили багато невтішних коментарів про боксера, які і навів у своїй новини OBOZREVATEL.

Пізніше Олександр відповів OBOZREVATEL за цю новину.

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