"Величезні проблеми": Валуєв розповів, як пройде бій Повєткін - Хантер

Ексчемпіон світу з боксу Микола Валуєв дав прогноз на бій важковаговиків Олександр Повєткін – Майкл Хантер.

"Антропометричні дані боксерів сходяться, але є різниця в віці. Хантер молодше, швидше і, ймовірно, свіжiше, ніж Саня. Проте Повєткін показав у попередньому бою, що порох у порохівницях є. У бою буде сутичка двох тактик. Буде розмін, Саня постарається нав'язати супернику конкурентний бій. Напевно, це єдина можлива тактика, яка дозволить йому перемогти. Але не все так однозначно, тому що Майкл Хантер не виходитиме на розмін ударів з Повєткіним, прекрасно знаючи, наскільки в цій дистанції у Повєткіна гострі і важкі удари, якими він не володіє. Проте його блискучий джеб, почуття дистанції і вміння маневрувати можуть створити величезні проблеми нашому боксеру", - цитує Валуєва Чемпіонат.com.

На думку депутата Держдуми Росії шанси обох боксерів рівні.

"Якщо тактика Повєткіна буде нав'язана в повній мірі Хантеру і він не дасть йому розійтися, тоді виграє Олександр Повєткін. Але щось мені підказує, що сьогодні більшою мірою доля може посміхнутися Майклу Хантеру. Нехай з невеликою перевагою, але може. Але все-таки бажаю моєму другові Олександру Повєткіну перемоги. Швидше за все, бій перейде в тривалі раунди. Імовірність, що поєдинок пройде всю дистанцію, дуже велика. З невеликою перевагою може перемогти Олександр Повєткін", - підсумував Валуєв.

Нагадаємо, що 40-річний росіянин, в минулому поєдинку побив брата Тайсона Ф'юрі Хьюи.

У квітні 2017 року Хантер зазнав поразки від українця Олександра Усика. В американському Меріленді наш співвітчизник переміг одноголосним рішенням суддів - 117:110, 117:110, 117:110.

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