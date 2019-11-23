Валуєв розповів, чим закінчиться бій-реванш Уайлдер-Ортіс

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Микола Валуєв спрогнозував результат поєдинку між Луїсом Ортісом (31-1, 26 КО) Деонтеєм Уайлдером (41-0-1, 40 КО).

Уайлдер - Ортіс

"Ортіс – досить технічний боксер, який боксує в лівосторонньої стійці. У першому бою з Уайлдером він довів, що може доставити йому чимало проблем. Проте для нього той бій закінчився нокаутом. Я думаю, що і тут Уайлдер його нокаутує, питання тільки в тому, в якому раунді. Швидше за все, Ортіс буде спуртувати у перших раундах, в яких Уайлдеру треба буде проявити досить витримки і самовладання, щоб не впасти вперед і не нарватися на важкий удар Ортіса. Далі зіграє свою роль вік – в першому поєдинку Ортіс почав втомлюватися після середини поєдинку", – цитує Валуєва Рейтинг Букмекерів.

Росіянин зробив припущення, що перші 3-4 раунду пройдуть в шаленому темпі, а далі Уайлдер нокаутує Ортіса.

"Мій прогноз – перемога Уайлдера нокаутом. Ортіс повинен програти, але якщо він виграє, то це буде величезна сенсація", - підсумував депутат Держдуми.

Нагадаємо, що матч-реванш Уайлдер - Ортіс пройде в ніч з 23 на 24 листопада на арені MGM Grand, в Лас-Вегасі.

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