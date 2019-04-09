В Усика зробили важливе оголошення: спортивні підсумки 8 квітня

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк зробив важливу заяву про статус нашого боксера, а матч "Шахтар" — "Динамо" у Кубку України завершився скандалом навколо тренера киян Олександра Хацкевича. OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 8 квітня.

Крім того, капітани "Шахтаря" і "Динамо" яскраво поспілкувалися в Instagram. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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