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7 травня • оновлено в 23:32
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Усику та Ломаченку готові надати громадянство Росії

13.6т
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Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремлев заявив, що в Росії пишаються Олександром Усиком та Василем Ломаченком та після включення українських боксерів в базу "Миротворець" готові допомогти їм з російським громадянством.

"У базу "Миротворець" включають не зрадників України, а навпаки - зрадники включають людей в цю вигадану базу. Ми готові надати Усику та Ломаченку російське громадянство, якщо ці десятки виродків на Україні будуть сіяти негатив навколо цих чудових спортсменів. Ми такими спортсменами пишаємося. I готові надати їм громадянство, якщо це потрібно. Аби вони боксували і радували уболівальників в Україні, в Росії і в усьому світі", – цитує Кремлева СЕ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA Василь Ломаченко та ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик викликали бурхливу реакцію в мережі, знявшись в російському фільмі "Здрастуй, брат, Христос Воскрес!".

У цій стрічці Ломаченка заявив, що він до сих пір не вірить, що Росія почала війну в Україні.

Перша ракетка України Сергій Стаховський не зміг стримати емоцій від вчинку Усика і Ломаченка.

Депутатка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар заявила, що Усик і Ломаченко стали інструментами в руках пропагандистів країни-агресора.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Олександр Усик Василь Ломаченко
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Kureza Alexa
Kureza Alexa
Таким по Д о н к а м. Только и место чтА на мацкавскам улусе земли моксель!!!
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1
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Белявцева Владислава
Белявцева Владислава
Только бы они согласились! Что бы этого непотриба не было в Украине.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Нехай йдуть під три чорти. Незалежність України від рашки важливіша за спортивні досягнення.
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6
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Спорт Бокс

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