Усику та Ломаченку, які потрапили в базу "Миротворця", готові надати громадянство РФ: спортивні підсумки 7 травня

Українських боксер Олександра Усика і Василя Ломаченка внесли в базу "Миротворця", а боксерка Наталія Андріяш похвалилася шостим розміром грудей.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 7 травня.
Крім того, в Україні змінили умови карантину для спортсменів. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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