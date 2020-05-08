Усику та Ломаченку, які потрапили в базу "Миротворця", готові надати громадянство РФ: спортивні підсумки 7 травня

Українських боксер Олександра Усика і Василя Ломаченка внесли в базу "Миротворця", а боксерка Наталія Андріяш похвалилася шостим розміром грудей.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 7 травня.

Крім того, в Україні змінили умови карантину для спортсменів. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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