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8 травня • оновлено в 13:32
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Усику та Ломаченку, які потрапили в базу "Миротворця", готові надати громадянство РФ: спортивні підсумки 7 травня

1.9т
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Українських боксер Олександра Усика і Василя Ломаченка внесли в базу "Миротворця", а боксерка Наталія Андріяш похвалилася шостим розміром грудей.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 7 травня.

Крім того, в Україні змінили умови карантину для спортсменів. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Анатолій Тимощук Сергій Стаховський Василь Ломаченко Олександр Усик
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