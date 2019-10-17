Усику готують підставу з чемпіонським боєм

Промоутер непереможного українського супертяжа Олександра Усика Едді Хирн вважає, що українець втратить бою з переможцем матчу-реваншу Енді Руїс - Ентоні Джошуа.

"Цікава ситуація нас чекає після реваншу Руіс- Джошуа, так як у нас буде два листи від IBF і WBO. Кубрат Пулєв – офіційний претендент за лінією IBF, а Усик йде по лінії WBO. Потрібно буде вибрати опонента серед них, і я думаю, що ви виберете Пулєва, а не Усика. Я думаю, що Усик в кінцевому підсумку буде боротися за вакантний титул чемпіона світу WBO", – заявив Хирн в інтерв'ю BoxingScene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик (17-0, 13 КО) перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном Чазза Візерспуна (38-4, 29 КО).

Перед боєм українські вболівальники, які прийшли на Wintrust Arena підтримати свого боксера, разом з солістом фантастично виконали гімн нашої країни.

Після поєдинку Олександр прокоментував свій успіх, заявивши що йому довелося понервувати.

Пізніше були опубліковані кращі моменти зустрічі Усик - Візерспун і повний запис бою.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!