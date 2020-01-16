Усика "прокотили" з одним чемпіонським боєм

Непереможний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) не зможе провести бій проти Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) за титул WBO.

Болгарський супертяж Кубрат Пулєв у себе в Facebook репостнул новину місцевого ЗМІ з інсайдом про те, що найближчий бій він проведе саме проти Ентоні. Поєдинок за титул IBF пройде в Стамбулі (Туреччина).

Якщо це станеться, то титул WBO, яким володіє Джошуа, стане вакантним. Багато ЗМІ повідомляють, що цей титул може дістатися Олександру без бою, так як у Усика і Джошуа одна і та ж промоутерська компанія Matchroom Boxing.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекерські контори різко змінили котирування на результат потенційного бою Олександра Усика проти чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBО Ентоні Джошуа

За інформацією преси, Усик свій найближчий бій з великою ймовірністю проведе з британцем Дереком Чісорою (32-9, 23 КО) 28 березня в Лондоні на "О2 Арені".

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