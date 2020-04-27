Усика присоромили за дружбу з Росією: спортивні підсумки 26 квітня

Ветеран АТО Леонід Остальцев жорстко розкритикував Олександра Усика, а український футболіст Артем Кравець несподівано розлучився з дружиною після 10 років шлюбу.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 26 квітня.
Крім того, Сергій Ребров розкритикував легендарного Валерія Лобановського. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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