Усика присоромили за дружбу з Росією: спортивні підсумки 26 квітня

Ветеран АТО Леонід Остальцев жорстко розкритикував Олександра Усика, а український футболіст Артем Кравець несподівано розлучився з дружиною після 10 років шлюбу.

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Крім того, Сергій Ребров розкритикував легендарного Валерія Лобановського. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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