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27 квітня • оновлено в 09:15
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Усика присоромили за дружбу з Росією: спортивні підсумки 26 квітня

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Ветеран АТО Леонід Остальцев жорстко розкритикував Олександра Усика, а український футболіст Артем Кравець несподівано розлучився з дружиною після 10 років шлюбу.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 26 квітня.

Крім того, Сергій Ребров розкритикував легендарного Валерія Лобановського. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Сергій Ребров Артем Кравець Олександр Усик
Теги
Збірна України з футболу ФК Динамо Київ
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