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Усика позбавили чемпіонського пояса

1.9тЧитати матеріал російською

Український суперчемпіон Олександр Усик, який готується до дебюту в хевівейті, був позбавлений пояса Всесвітньої боксерської ради (WBC) у важкій вазі.

Водночас наш співвітчизник отримав статус "чемпіона у відпустці" за версією організації, повідомляє прес-служба WBC. "Рада WBC одноголосно проголосувала за те, щоб надати чемпіону статус "у відпустці", аби він міг оговтатися від нещодавньої травми, і підтримати його в спробі конкурувати в суперважкому дивізіоні. Усик, чемпіон 2018 року, зберігає свої права як чемпіон світу", – йдеться в заяві ради.

Олександр Усик

Олександр Усик

K2 Promotions

Це означає, що чемпіонський пояс WBC у крузервейті оголошується вакантним, а Усик, якщо колись вирішить опуститися у вазі, одразу ж отримає можливість побитися за титул. У той же час пояс WBC буде розіграний поляком Кшиштофом Гловацьки та латишем Майрісом Брієдісом у півфіналі Світової боксерської суперсерії (WBSS) в Ризі 16 червня.

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Зазначимо, що з моменту оголошення про перехід у суперважкий дивізіон Усик був також позбавлений пояса Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Олександра Усика Олександр Красюк розповів про те, що Усик буде обов'язковим претендентом на бій з переможцем реваншу Ентоні Джошуа – Енді Руїс.

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Тема
WBC
Особа
Олександр Усик
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