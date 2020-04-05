Усика образили в інтернеті - боксер у відповідь не стримався

Український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) принизливо відповів на образливий коментар на свою адресу під час прямої трансляції в Instagram.

"Ось, дивіться, прописали. Молодець! Ти, який мені це пишеш, ти знаєш, що ти написав - перше слово "просто", а потім почав лаятися. Це написала відстань. Це написав інтернет. Друже, ти зараз бачиш мене, а я тебе – не бачу. Я кажу тобі, що ти боягуз, який ніколи в житті при зустрічі тет-а-тет такого не скаже. ти будеш стояти на відстані і чекати своєї черги, щоб сфотографуватися", – відповів Усик.

Раніше Усик назвав українців скигліями, негідними величезних грошей і закликав задовольнятися тим, що у них зараз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Усик подражнив своїх фловерiв в Instagram символом партії одіозного проросійського блогера Анатолія Шарія.

Нагадаємо, що в серпні минулого року Усик потрапив в скандал, коли взяв участь у спільному ефірі з Шарієм і зізнався, що стежить за його діяльністю.

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