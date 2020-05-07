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7 травня • оновлено в 18:49
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Усика і Ломаченка внесли в базу "Миротворець"

68.6т
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Двох топових українських боксерів Олександра Усика і Василя Ломаченка внесли в базу сайту "Миротворець".

Їх звинувачують у запереченні російської агресії, участі в антиукраїнських пропагандистських заходах Росії (країни-агресора), маніпуляції суспільно значущою інформацією. Вони також були названі противниками незалежності українського православ'я від підконтрольної Росії РПЦ.

Василь Ломаченко та Олександр Усик

Василь Ломаченко та Олександр Усик

Fightnews.info

Усика і Ломаченка внесли в базу "Миротворець"

Сайт "Миротворець"

Усика і Ломаченка внесли в базу "Миротворець"

Сайт "Миротворець"

Сайт "Миротворець" – центр дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Нагадаємо, що Олександр Усик і Василь Ломаченко знялися в російському фільмі про церкву "Здрастуй, брат, Христос Воскрес!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша ракетка України Сергій Стаховський не зміг стримати емоцій після вчинку Усика і Ломаченка.

Відзначимо. що "російський вчинок" Усика і Ломаченка викликав бурхливу реакцію в мережі,

Ломаченко заявив, що він до сих пір не вірить, що Росія почала війну в Україні, а Усик висловився за дружбу з росіянами, заявивши, що його не турбує невдоволення громадськості через його слова.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Василь Ломаченко Олександр Усик
Тег
сайт Миротворець
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Qurd Boz
Qurd Boz
У них внутричерепная грыжа...
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2
1
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Ну и? теперь последует побитие камнями,сожжение заживо?
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3
8
Полтавець Олександр
Полтавець Олександр
Дегтяренко Светлана, тебе то, что, ростовская ботоферма?
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6
1
Майдан головного мозга
Майдан головного мозга
Упс. А какой тут на Оборзевателе визг стоял, когда Усик стал чемпионом. "Хepой Oкраины, нашефсё!" :о)))))) Оказывается, если не дeбил, то и гордиться им нельзя.
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6
6
Полтавець Олександр
Полтавець Олександр
Майдан головного мозга, бегом в лаптестан, троль.
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2
2
Спорт Бокс

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