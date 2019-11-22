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22 листопада • оновлено в 20:00
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"Що ще йому відповідати?" Уайлдер посміявся над словами Ломаченка

1.6т
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Чемпіон світу за версією WBC Деонтей Уайлдер вважає, що висловлювання Василя Ломаченка про те, що "Усик зводить його в школу", ґрунтується лише на дружбі між спортсменами.

"Усик – його друг. Що ще йому залишалося відповісти, поки ми не вийшли в ринг? Ви розумієте, про що я. Прямо зараз вони не турбуються про бій зі мною – ось чому вони про мене говорять", – сказав Уайлдер у флеш-інтерв'ю EsNews.

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Також американський боксер розповів, що "чекає на суботній бій з величезним нетерпінням і готується завершити поєдинок у своєму звичному стилі – нокаутом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 23 листопада, американець Деонтей Уайлдер битиметься з Луїсом Ортісом в рамках захисту чемпіонського пояса WBC.

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Тема
WBC
Особи
Деонтей Уайлдер Василь Ломаченко Олександр Усик
Місце
США
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