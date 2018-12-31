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Усик звернувся до команди Ломаченка: спортивні підсумки 30 грудня

2.2тЧитати матеріал російською

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик звернувся до команди свого кума Василя Ломаченка, а футболіст збірної України опублікував епічне відео з дружиною. OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини неділі, 30 грудня.

Крім того, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський підбив підсумки року, що минає. Наші читача вважають найцікавішими наступні матеріали:

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Особи
Василь ЛомаченкоОлександр УсикАнатолій ЛомаченкоМихайло Бродський
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