Усик зухвало звернувся до українців: спортивні підсумки 27 грудня

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик записав ефектне звернення до українців, а американський боксер Деонтей Уайлдер висловився про ситуацію із канадцем Адонісом Стівенсоном. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 27 грудня.

Крім того, Усик і Ломаченко очолили рейтинг найсильніших боксерів світу. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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