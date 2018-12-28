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Усик зухвало звернувся до українців: спортивні підсумки 27 грудня

12.2тЧитати матеріал російською

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик записав ефектне звернення до українців, а американський боксер Деонтей Уайлдер висловився про ситуацію із канадцем Адонісом Стівенсоном. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 27 грудня.

Крім того, Усик і Ломаченко очолили рейтинг найсильніших боксерів світу. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Особи
Василь ЛомаченкоОлександр УсикХабiб НурмагомедовДеонтей Уайлдер
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Ронович Рон
Ронович Рон
Усик как заноза у фашистов, так держать, не всё у нас потеряно.
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