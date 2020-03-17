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17 березня • оновлено в 09:16
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Усик зробив зізнання через українську мову: спортивні підсумки 16 березня

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Український боксер Олександр Усик зробив визнання через українську мову, а Володимир Кличко звернувся до фанатів через коронавірус.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 16 березня.

Крім того, в Іспанії зафіксували смерть футболіста від коронавіруса. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Тайсон Ф'юрі Володимир Кличко Олександр Усик
Тег
ФК Динамо Київ
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