Усик зробив зізнання через українську мову: спортивні підсумки 16 березня

Український боксер Олександр Усик зробив визнання через українську мову, а Володимир Кличко звернувся до фанатів через коронавірус.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 16 березня.
Крім того, в Іспанії зафіксували смерть футболіста від коронавіруса. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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