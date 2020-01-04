Усик зробив гучну заяву про УПЦ МП: спортивні підсумки 3 січня

Усик зробив резонансну заяву про УПЦ МП, а в Росії розкрили подробиці дикої ситуації з олімпійською чемпіонкою.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 3 січня.
Крім того, Джошуа засікли в обнімку з невідомою дівчиною в купальнику і Кличко розповів про спаринги з Усиком. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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