Усик зізнався, що захворів на новий вид вірусу – відеофакт

Непереможний український боксер Олександр Усик під час свого прямого ефіру в Instagram, заявив, що хворий на новий тип вірусу.

"Хочу вам в дечому зізнатися. Ось прям відверто сказати. Що я хворий. Захворів я. І можу розповісти чим. Новий виток вірусу, їм хворіють багато людей, хоча до кінця цього не знають. Але я дізнався. Я точно цим хворий. Хеппівірус [happy (англ.) - щастя]", - заявив зі сміхом кримчанин.

Раніше Усика засікли в аеропорту Лондона в медичній масці, стилізованій під маску супергероя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про бій Усик - Чісора вже було оголошено офіційно. Зустріч відбудеться 23 травня на арені "O2" в Лондоні. Букмекери вже опублікували котирування на цей поєдинок.

Спочатку поєдинок повинен був повинен пройти в кінці березня. Однак Олександру завадило повернутися пошкодження.

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