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15 березня • оновлено в 14:23
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Усик зізнався, що захворів на новий вид вірусу – відеофакт

11.5т
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Непереможний український боксер Олександр Усик під час свого прямого ефіру в Instagram, заявив, що хворий на новий тип вірусу.

"Хочу вам в дечому зізнатися. Ось прям відверто сказати. Що я хворий. Захворів я. І можу розповісти чим. Новий виток вірусу, їм хворіють багато людей, хоча до кінця цього не знають. Але я дізнався. Я точно цим хворий. Хеппівірус [happy (англ.) - щастя]", - заявив зі сміхом кримчанин.

Раніше Усика засікли в аеропорту Лондона в медичній масці, стилізованій під маску супергероя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про бій Усик - Чісора вже було оголошено офіційно. Зустріч відбудеться 23 травня на арені "O2" в Лондоні. Букмекери вже опублікували котирування на цей поєдинок.

Спочатку поєдинок повинен був повинен пройти в кінці березня. Однак Олександру завадило повернутися пошкодження.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Олександр Усик
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Це "коричнева" журналістика... КГ/АМ.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Надо честно признать, что этот мен - болен вирусом скудоумия, на всю голову
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4
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украинская мова не конкурентная, это язык селянский и не изучаемый в мире, то же самое и с местечковой украинской культурой. А Великая Россия спокойная и благополучная страна больших возможностей. Адекватные украинцы, приезжайте в Россию, можно даже целыми городами и областями... Западенцам просьба не беспокоиться.
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1
2
Гоша Злой
Гоша Злой
Zhikharev Dmitry, разбежались))) вы и языка то своего не знаете. пишете с трудом. ваше благополучие заканчивается в очереди за нормальной колбасой и сыром...а возможность у вас только та, что дал вам великий ботоксный кормчий - дотянуть до 60-ти лет и сдохнуть под завывания соловьева
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2
1
Иванова Елена
Иванова Елена
Zhikharev Dmitry, у тебя проблемы по моему с головой?? какой нормальный человек поедет в холодную необустроенную страну с таким дегенаративным населением??? да, и на счет языка: если твоя русскоговорящая челюсть не может освоить один из славянских языков-это не лечится)))))))))))))
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