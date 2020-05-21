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21 травня • оновлено в 13:39
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"Усик заблукав": непереможний боксер привітав українців з днем вишиванки

4.7т
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Непереможний боксер Денис Берінчик (13-0, 7 КО) привітав українців з днем вишиванки, опублікувавши у себе в Instagram фотографію з Олександром Усиком, його екстренером Сергієм Ватаманюком і дієтологом Олександром Фокою.

"Вітаю, дорогі друзі!" – підписав Берінчик знімок, на якому всі четверо стоять у вишиванках.

Денис Берінчик, Олександр Фока, Олександр Усик та Сергій Ватаманюк

Денис Берінчик, Олександр Фока, Олександр Усик та Сергій Ватаманюк

@berinchyk

Фотографія викликала неоднозначну реакцію серед користувачів, більшість з яких згадали недавні висловлювання Усика і здивувалися, побачивши його в кадрі.

"Коли Усик ще був нормальним", "Усик заблукав", "Не фоткайся з ватником Олександром", "Це старе фото?", "Чому Усик у кадрі?"

Інші підписники Берінчика позитивно відреагували на пост, відповівши на привітання боксера.

"Красавчики, гордість країни!", "Взаємно, чемпіони!", "Вітаю, братці! Величезне спасибі вам за пропаганду спорту молоді!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Усик взяв участь у "Руханці", станцювавши зі співачкою Олею Поляковою в кофті з прапором України.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Олександр Усик Денис Берінчик
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