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Усик взяв участь у зйомках кліпу знаменитого репера

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Бокс
1,5 т.
Олександр Усик

Олександр Усик знявся в новому кліпі Серьоги.

Олександр Усик взяв участь у зйомках нового кліпу репера Серьоги.

В Instagram київського барбера Юрія Чернецького з'явилася фотографія, на якій поряд з ним стоять знаменитий артист і український боксер з поясом WBC та різнокольорових кросівках.

Серьога, Олександр Усик та Юрій Чернецький

Серьога, Олександр Усик та Юрій Чернецький Instagram Юрія Чернецького

Ще одним доказом перебування Усика на знімальному майданчику стало відео, опубліковане в сторіз популярного користувача Tik-Tok з команди Top Team House Олександра Волошина.

Відзначимо, що раніше боксер озвучував троєщинського бандита в мультфільмі "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила". Його дебют у кіно відбувся в 2017 році, коли він зіграв епізодичну роль у фільмі "Правило бою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик станцював у трусах і футболці з написом "Сімферополь" і нарвався на коментар співачки Олі Полякової.

УкраїнаКиївСергій Пархоменко ("Серьога")Олександр Усик
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