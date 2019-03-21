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Усик вразив олімпійського чемпіона трюком на тренуванні

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Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик продовжує підготовку до дебюту в супертяжах.

Українському боксеру допомагає з тренуваннями олімпійський чемпіон з важкої атлетики Олексій Торохтій. Під час одного із занять, Усик продемонстрував несподіваний талант жонглювання, чим захопив Торохтія.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Новини
У ЗМІ назвали наступного суперника Усика

Раніше повідомлялося, що команда нашого боксера вступила в переговори з російським супертяжем Олександром Повєткіним, щоб організувати їх очну зустріч на рингу.

У той же час, менеджер українця Олександр Красюк зазначив, що у "Російські витязі" не поспішають погоджуватися на бій.

Крім того, російські ЗМІ порекомендували Повєткіну утриматися від поєдинку з українським боксером.

Пізніше промоутер Усика розповів, коли ж стане відомо ім'я суперника українського чемпіона.

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Особа
Олександр Усик
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