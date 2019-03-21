Усик вразив олімпійського чемпіона трюком на тренуванні

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик продовжує підготовку до дебюту в супертяжах.
Українському боксеру допомагає з тренуваннями олімпійський чемпіон з важкої атлетики Олексій Торохтій. Під час одного із занять, Усик продемонстрував несподіваний талант жонглювання, чим захопив Торохтія.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.
Раніше повідомлялося, що команда нашого боксера вступила в переговори з російським супертяжем Олександром Повєткіним, щоб організувати їх очну зустріч на рингу.
У той же час, менеджер українця Олександр Красюк зазначив, що у "Російські витязі" не поспішають погоджуватися на бій.
Крім того, російські ЗМІ порекомендували Повєткіну утриматися від поєдинку з українським боксером.
Пізніше промоутер Усика розповів, коли ж стане відомо ім'я суперника українського чемпіона.
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