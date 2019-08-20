Усик визнав проблеми з дебютом у хевівейті: спортивні підсумки 19 серпня

Колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик розповів про труднощі з дебютом у хевівейті, а президент "Динамо" Ігор Суркіс поставив жорсткі умови новому тренерському штабу.

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Крім того, український чемпіон Олександр Гвоздик висловився про Україну. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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