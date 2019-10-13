Опублікована приголомшлива статистика ударів Усика в бою з Візерспуном

Українець Олександр Усик (17-0, 13 КО) технічним нокаутом переміг Чазза Вїзерспуна (34-7-3, 13 КО) і успішно дебютував в суперважкій вазі.
Згідно з підрахунком комп'ютеризованої системи оцінки ударів в єдиноборствах CompuBox, на момент зупинки бою після сьомого раунду Усик викинув по своєму опоненту 347 ударів, 139 з яких виявилися точними (40,1%).
В активі американця 208 викинутих ударів, але лише 21 з них влучив у ціль (10,1%). Всього у Саші пройшло 53 джеба (у Чазза п'ять) і 86 силових ударів (16 у представника США).
Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик (17-0, 13 КО) перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник легко розібрався з місцевим ветераном Чаззом Візерспуном (38-4, 29 КО).
Перед боєм українські вболівальники, які прийшли на Wintrust Arena підтримати свого боксера, разом з солістом фантастично виконали гімн нашої країни.
Після поєдинку Олександр прокоментував свій успіх, заявивши що йому довелося понервувати.
Пізніше були опубліковані кращі моменти зустрічі Усик - Візерспун і повний запис бою.
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