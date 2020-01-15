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15 січня • оновлено в 10:55
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Усик висловився про мир в Україні: спортивні підсумки 14 січня

1.3т
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Український боксер Олександр Усик розповів, як досягти миру в Україні, а футболіст Іван Ордець пояснив, чому збірна України сильніша за російську.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 14 січня.

Крім того, жіноча збірна України з футзалу викликала фурор, розігравши неймовірну комбінацію в матчі. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Читайте всі новини по темі "футзал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
футзал
Особи
Артем Бесєдін Василь Ломаченко Олександр Усик
Теги
ФК Динамо Київ збірна України з футзалу
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