Усик висловився про мир в Україні: спортивні підсумки 14 січня

Український боксер Олександр Усик розповів, як досягти миру в Україні, а футболіст Іван Ордець пояснив, чому збірна України сильніша за російську.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 14 січня.
Крім того, жіноча збірна України з футзалу викликала фурор, розігравши неймовірну комбінацію в матчі. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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