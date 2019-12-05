Усик відверто висловився про Зеленського: спортивні підсумки 4 грудня

Український суперваж Олександр Усик відверто розповів про розмову з Володимиром Зеленським, а УЄФА змінив формат відбору до ЧС-2022.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 4 грудня.

Крім того, аравійського боксера Султана Аль-Нуаімі покарали за понти на рингу. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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