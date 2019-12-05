Усик відверто висловився про Зеленського: спортивні підсумки 4 грудня

Український суперваж Олександр Усик відверто розповів про розмову з Володимиром Зеленським, а УЄФА змінив формат відбору до ЧС-2022.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 4 грудня.
Крім того, аравійського боксера Султана Аль-Нуаімі покарали за понти на рингу. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
"Він нещодавно тільки прокинувся": Усик не стримався, кажучи про Зеленського
Плюс для України: УЄФА кардинально змінив формат відбору на чемпіонат світу-2022
"Тр*хаються та б'ються": Усик дав усім пораду
Боксер влаштував понти на рингу та був нокаутований в 1-му раунді - опубліковане відео
Російська гімнастка зірвалася з висоти, зламавши хребет - жахливий момент потрапив на відео
УЄФА готує революцію у правилах футболу на Євро-2020
Російських коментаторів загнав у ступор світовий успіх українського футболіста
Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!
Читайте всі новини по темі "ЧС-2022" на сайті "OBOZREVATEL".