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Усик вiдсмалив в ринзi в прямому ефірі після бою Ломаченка - опубліковано відео

2.3т Читати матеріал російською

Непереможний український боксер Олександр Усик викликав справжній фурор в Лондоні на О2 Арені.

Наш співвітчизник після бою свого кума і друга Василя Ломаченка з Люком Кемпбеллом піднявся на ринг і пожартував над американським промоутером Бобом Арумом.

Під час інтерв'ю члена Міжнародного залу слави боксу телеканалу Sky Sports, Олександр несподівано з'явився за його спиною, роблячи величезні очі, і тримаючи в руках чемпіонський пояс, який виграв Ломаченко. Вболівальники відреагували на цей перфоманс сміхом і оплесками.

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Нагадаємо, що бій Ломаченко - Кемпбелл пройшов в Лондоні на О2 Арені і завершився перемогою нашого співвітчизника за очками. У 8-му раунді британець потрапив в нокдаун. Після зустрічі Кемпбеллу довелося відправитися в госпіталь. Крім того, було опубліковано відео кращих моментів і фотографії самих ключових епізодів бою.

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Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особи
Олександр Усик Боб Арум
Місце
Англія Лондон
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