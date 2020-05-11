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11 травня • оновлено в 16:47
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Усик відповів на виклик українського борця Богдана Грицая

4.6т
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Боксер Олександр Усик відповів на виклик чемпіона України з боротьби серед молоді Богдана Грицая, заявивши, що готовий зустрітися з ним у боксерському рингу.

"Якщо хтось побачив у моїх роликах якийсь виклик, то я, як джентельмен, який сповідує правила, кажу: ласкаво прошу в ринг. Друже мій. Хоча ні, ти мені не друг. Простий громадянин. Ти викликав мене на бій. Кинув у мене рукавичку. А оскільки в дуелі є два дуелянти, то я вибираю зброю. Бокс. Мені не потрібні бої без правил.Тільки треба домовитися, де ми будемо боксувати і на яких умовах. Але ви повинні пройти медогляд, лікар повинен видати вам дозвіл", – сказав Усик під час прямого ефіру в Instagram.

Олександр Усик

Олександр Усик

Sport.ua

Він також віддав належне Грицаю, який звернувся до боксера не в повідомленнях, а "наважився і записав відео".

"З'явилося дуже багато експертів, які мене хочуть у чомусь провчити. З приводу викликів. Дорогі друзі, всі ті, хто хочуть викликати мене на бій: вас дуже велика кількість. Я не можу всім відповідати. Але з'явився ще один хлопець. Треба віддати йому належне – він наважився і записав відео. Респект. Тільки я не для цього стільки років вставав рано вранці, недоїдав, недопивав або відчував ще якісь труднощі, щоб кожному з вас давати згоду на поєдинок", – додав боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Грицай викликав на поєдинок Олександра Усика і пояснив, чому прийняв таке рішення.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Олександр Усик
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Fest Glober
Fest Glober
Та що ж таке то?! З його слів в нього було суворе сімферопільське дитинство, в якому він не доїдав, що й привело його на канвас професійного рингу, і зараз він у всьому себе обмежує бідолага. Ну прям як слуга народу, встав з ліжка без матаса, сосраня помоливсь, поснідав чим "бог послав" і на верхом на лісапєдє на трєню, і так щодня. Коли ж жити будеш Сашко?! Так і помреш на рингу не спробував навіть шматочка сальца з часником. Треба собі дозволяти якісь радощі земного життя, ну хоч трішки.
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Иванов Иван
Иванов Иван
За.с.с.ал ! Это было очевидно !
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