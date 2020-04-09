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10 квітня • оновлено в 02:15
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Усик відповів на питання, чий Крим

30.4т
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Непереможний український боксер Олександр Усик заявив, що Крим належить людям, які живуть на півострові, про яких Україна забула.

"Те, що відбувається на сході України – це велика біда. Помирає дуже багато людей – чоловіків, жінок... Війна – це завжди страшно. Ми кинули своїх громадян. Ми кричимо про території – чий Крим, чий Крим... Та грець із тобою, чий Крим. Люди – це і є Крим. Ми забуваємо про людей. Це не найцінніше, що є на цих територіях? Люди нікого не цікавлять, а цікавлять території", – сказав Усик в інтерв'ю на YouTube-каналі Ехо Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик різко засудив декомунізацію в Україні. Крім того, кримчанин заявив, що розраховував на зміни в нашій країні з приходом на пост президента Володимира Зеленського.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Олександр Усик
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Юрий Коваленко
Юрий Коваленко
чисора Украина с тобой!!!
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1
1
Мартынов Марик
Мартынов Марик
Типичный малорос, чему удивлятся? Опять Украина чего то должна, кому? Людям которые её предали, ты о чём усик?
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9
6
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Пусть идет Пашу Мерседеса обнимит, усик п*дрила
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9
4
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