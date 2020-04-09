Непереможний український боксер Олександр Усик заявив, що Крим належить людям, які живуть на півострові, про яких Україна забула.

"Те, що відбувається на сході України – це велика біда. Помирає дуже багато людей – чоловіків, жінок... Війна – це завжди страшно. Ми кинули своїх громадян. Ми кричимо про території – чий Крим, чий Крим... Та грець із тобою, чий Крим. Люди – це і є Крим. Ми забуваємо про людей. Це не найцінніше, що є на цих територіях? Люди нікого не цікавлять, а цікавлять території", – сказав Усик в інтерв'ю на YouTube-каналі Ехо Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик різко засудив декомунізацію в Україні. Крім того, кримчанин заявив, що розраховував на зміни в нашій країні з приходом на пост президента Володимира Зеленського.

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