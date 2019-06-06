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Усик відмовився від ще одного чемпіонського пояса

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Українець Олександр Усик у зв'язку з переходом у суперважку вагову категорію вирішив відмовитися від чемпіонського пояса за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) в крузервейті.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації. Уточнюється, що титул повернеться до польського боксера Кшиштофа Гловацьки. "Завдяки переходу чемпіона WBO Олександра Усика в суперважку вагу, тимчасовий чемпіон Кшиштоф Гловацькі тепер визнаний новим чемпіоном WBO у важкій вазі", – заявив президент WBO Пако Валькарсель.

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Олександр Усик

Олександр Усик

WBSS

Відзначимо, що саме у Гловацькі Олександр Усик відібрав пояс WBO, розгромно перемігши поляка за очками у вересні 2016 року – 119:109, 117:111, 117:111. Титул став першим у професійній кар'єрі Усика.

Раніше українець відмовився від пояса за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і був позбавлений титулу чемпіона Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив про те, що його підопічний стане обов'язковим претендентом на поєдинок з переможцем реваншу Ентоні Джошуа – Енді Руїс.

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Тема
WBO
Особа
Олександр Усик
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