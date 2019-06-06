Усик відмовився від ще одного чемпіонського пояса

Українець Олександр Усик у зв'язку з переходом у суперважку вагову категорію вирішив відмовитися від чемпіонського пояса за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) в крузервейті.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації. Уточнюється, що титул повернеться до польського боксера Кшиштофа Гловацьки. "Завдяки переходу чемпіона WBO Олександра Усика в суперважку вагу, тимчасовий чемпіон Кшиштоф Гловацькі тепер визнаний новим чемпіоном WBO у важкій вазі", – заявив президент WBO Пако Валькарсель.

With WBO Junior Heavyweight Champion Oleksandr Usyk moving to the Heavyweight division, Interim Champion Krysztof Glowacki, is now recognized as the new WBO Jr. Heavyweight Champion and will face WBO #2 Mairis Briedis in voluntary defense on June 15th in Riga, Latvia @WBSS pic.twitter.com/w26DA87zw1 — WBO (@WorldBoxingOrg) 5 июня 2019 г.

Олександр Усик WBSS

Відзначимо, що саме у Гловацькі Олександр Усик відібрав пояс WBO, розгромно перемігши поляка за очками у вересні 2016 року – 119:109, 117:111, 117:111. Титул став першим у професійній кар'єрі Усика.

Раніше українець відмовився від пояса за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і був позбавлений титулу чемпіона Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив про те, що його підопічний стане обов'язковим претендентом на поєдинок з переможцем реваншу Ентоні Джошуа – Енді Руїс.

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