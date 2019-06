Усик відмовився від ще одного чемпіонського пояса

Українець Олександр Усик у зв'язку з переходом у суперважку вагову категорію вирішив відмовитися від чемпіонського пояса за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) в крузервейті.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації. Уточнюється, що титул повернеться до польського боксера Кшиштофа Гловацьки. "Завдяки переходу чемпіона WBO Олександра Усика в суперважку вагу, тимчасовий чемпіон Кшиштоф Гловацькі тепер визнаний новим чемпіоном WBO у важкій вазі", – заявив президент WBO Пако Валькарсель.

